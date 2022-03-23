Вылечившийся от коронавируса миллиардер решил раздать людям миллион

13:47 31 октября Киев, Украина

Страшная болезнь, вызванная коронавирусом, одинаково относится к бедным и богатым. Вот только поборовшие эту болезнь бедные и богатые выражают свою радость по-разному. Так, например, миллиардер из списка Forbes, мексиканский магнат Рикардо Салинас Плиего после того, как излечился от коронавируса, решил раздать клиентам своего банка Azteca миллион песо. Об этом бизнесмен в пятницу, 30 октября, написал на своей странице в Twitter.

Салинас сообщил, что долгое время лечился от инфекции, но последний его анализ на коронавирус оказался отрицательным. После он решил отметить свое выздоровление раздачей денег обычным людям, которые пользуются услугами его банка Azteca.

"Сегодня я проснулся с желанием раздать 1 миллион песо, которые переведут в ваше приложение Banco Azteca. Помогите решить, как их распределить: 1000 переводов по 1000 песо, 200 по 5000 или 100 по 10 000 песо", - написал Салинас.

Под своим постом он закрепил соответствующее голосование. Подписчики выбрали третий вариант - 100 случайных клиентов банка получат по 10 000 песо.

Отметим, что данный шаг вызвал вал критики в Twitter. Многие подписчики предлагали помочь детям с онкологическими заболеваниями или продовольственному фонду.