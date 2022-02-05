Выдача российских паспортов в ОРДЛО ускоряется

21:28 13 Май Киев, Украина

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в последнее время Россия ускорила выдачу российских паспортов жителям временно оккупированных территорий.

По ее словам, уже выдано более 600 тыс. документов. Стоит учесть, что этот процесс происходит в основном по принуждению. Документы получают работники в государственной сфере: учителя, врачи и власти местного самоуправления.

“Сейчас паспорта там получили почти 600 тысячи украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь”, - объяснила Денисова.

Такая ситуация касается не только оккупированных районов Донецка и Луганска, а также Крыма. Там работников в государственной сфере принуждают проходить пробное онлайн голосование на выборах в Госдуму РФ. В случае отказа – угрожают увольнением. Таким образом, российская власть старается узаконить аннексию полуострова.

Более того, на данный момент Россия может криминализировать “потребление информации”. То есть, можно будет пользоваться только официально признанными Кремлем СМИ для получения информации. “Потребление информации” из других источников, особенно зарубежных могут сделать административно или даже уголовно наказуемым. Поэтому, выдачу российских документов вскоре, гораздо проще будет сделать, ведь российские СМИ с голубого экрана будут убеждать, что это необходимо.

Не удивительно, что Брюссель представил странам ЕС документ, в котором говориться, что Россия намеревается поглотить части Восточной Украины.

В документе подчеркивается тот факт, что принудительная выдача российских паспортов и принуждения участия в выборах де-факто способствует интеграции ОРДЛО и Крыма в Россию.

На данный момент в ЕС уже предложили некоторые способы решить ситуацию с выдачей российских паспортов гражданам Украины, однако окончательно документ еще не сформирован и подлежит дальнейшей доработке.