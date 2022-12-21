"Выбор был очевиден": Украина стала страной года по версии The Economist

08:02 21 декабря Киев, Украина

Украина стала страной 2022 года по версии еженедельного англоязычного журнала The Economist . В издании отметили, что обычно авторы и редакторы спорят, принимая решение, однако в этом году выбор был очевиден.

"Это может быть только Украина", – решил The Economist.

В издании также выделили четыре качества украинцев, наиболее проявившихся в этом году.



Во-первых, героизм, ведь президент россии владимир путин ожидал, что украинская армия "согнется" перед российской, однако этого не произошло.

"Украинцы стояли и сражались. Профессора, сантехники и поп-звезды вступили в армию, меняя удобные кровати на морозные лисьи норы и риск агонической смерти. Бой за боем они разбили россиян. Защищаясь от агрессора, который оспаривал право их страны на существование как независимого государства, они обрели новое чувство нации", — говорится в сообщении.

Во-вторых, изобретательность :

"Они (украинцы - ред.) заметили слабые места своих врагов, взорвали их запасы топлива и боеприпасов и быстро научились использовать новое оружие, предоставленное Западом".

Также The Economist отметил стойкость украинцев. В журнале отметили, что ужасы, "которые причиняет господин путин", не влияют на моральный дух граждан Украины: когда нет воды, растапливают снег, а когда нет электричества, идут в кафе или спят в офисах, где и работают.



Кроме того, как отметили в журнале, Украина стала источником вдохновения для многих угнетенных людей или стран по всему миру, доказав, что "аутсайдеры" могут противостоять "даже огромным хулиганам".