"Выбор был очевиден": Украина стала страной года по версии The Economist

Украина стала страной 2022 года по версии еженедельного англоязычного журнала The Economist. В издании отметили, что обычно авторы и редакторы спорят, принимая решение, однако в этом году выбор был очевиден.
В издании также выделили четыре качества украинцев, наиболее проявившихся в этом году.
Во-первых, героизм, ведь президент россии владимир путин ожидал, что украинская армия "согнется" перед российской, однако этого не произошло.
Во-вторых, изобретательность :
Также The Economist отметил стойкость украинцев. В журнале отметили, что ужасы, "которые причиняет господин путин", не влияют на моральный дух граждан Украины: когда нет воды, растапливают снег, а когда нет электричества, идут в кафе или спят в офисах, где и работают.
Кроме того, как отметили в журнале, Украина стала источником вдохновения для многих угнетенных людей или стран по всему миру, доказав, что "аутсайдеры" могут противостоять "даже огромным хулиганам".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии