Выбор абитуриентов в 2021 году: самые популярные ВУЗы и факультеты

16:00 21 июля Киев, Украина

В базе Минобразования на утро 21 июля создано 190777 электронных кабинетов абитуриентов, а также подано почти 900 тыс  электронных заявок на поступление в ВУЗы.
 
Об этом сообщает Минобразования в среду, 21 июля.

Таким образом, в 2021 году создали на 3% больше электронных кабинетов и подали на 18% больше электронных заявлений, чем за аналогичный период 2020 года. В МОН объяснили это тем, что в этом году количество выпускников школ больше на 4,8% чем в прошлом году.

Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбрали такие специальности:
  • Филология - 59202
  • Право - 58824
  • Менеджмент - 49929
  • Компьютерные науки - 47172
  • Среднее образование - 34 993
  • Журналистика - 34726
  • Инженерия программного обеспечения - 33 676
  • Психология - 31362
  • Маркетинг - 28847
  • Экономика - 28128
Самые популярные университеты среди абитуриентов-2021:
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 38878
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 039
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 33038
  • Национальный авиационный университет - 27779
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 27 696
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 24927
  • Киевский национальный торгово-экономический университет - 24103
  • Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 18994
  • Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 15 377
  • Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14445
В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40329 электронных кабинетов и поданы 78588 заявлений.