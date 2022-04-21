Выбор абитуриентов в 2021 году: самые популярные ВУЗы и факультеты

16:00 21 июля Киев, Украина

В базе Минобразования на утро 21 июля создано 190777 электронных кабинетов абитуриентов, а также подано почти 900 тыс электронных заявок на поступление в ВУЗы.

Об этом сообщает Минобразования в среду, 21 июля.



Таким образом, в 2021 году создали на 3% больше электронных кабинетов и подали на 18% больше электронных заявлений, чем за аналогичный период 2020 года. В МОН объяснили это тем, что в этом году количество выпускников школ больше на 4,8% чем в прошлом году.



Будущие бакалавры на основе полного общего среднего образования выбрали такие специальности:

Филология - 59202

Право - 58824

Менеджмент - 49929

Компьютерные науки - 47172

Среднее образование - 34 993

Журналистика - 34726

Инженерия программного обеспечения - 33 676

Психология - 31362

Маркетинг - 28847

Экономика - 28128

Самые популярные университеты среди абитуриентов-2021:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 38878

университет имени Тараса Шевченко - 38878 Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36 039

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 33038

Национальный авиационный университет - 27779

Национальный университет "Львовская политехника" - 27 696

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 24927

Киевский национальный торгово-экономический университет - 24103

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 18994

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 15 377

Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14445

В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40329 электронных кабинетов и поданы 78588 заявлений.