Ввоз электрокаров в Украину временно освобожден от уплаты налогов

14:43 15 июля Киев, Украина

Рада освободила от уплаты налогов ввоз электромобилей в Украину и комплектующих к ним, однако это не распространяется на электромобили, которые имеют происхождение из России или ввозятся с территории РФ или оккупированных территорий Украины.





Указано, что эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.



Так, законопроект №3476 до 1 января 2026 года освобождает от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых



До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.



Речь идет о собственном производстве: Соответствующие законопроекты №3477 и №3476 приняты во втором чтении, в четверг, 15 июля.Указано, что эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.Так, законопроект №3476 до 1 января 2026 года освобождает от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.Речь идет о собственном производстве:

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемые в товарной позиции 8603 (только самоходные вагоны трамвайные и вагоны метро), субпозиции 8701 20, товарных позициях 8702-8705 согласно УКТ ВЭД,

транспорта, работающего на газе;

несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

Порядок ввоза и целевого использования этих товаров устанавливает правительство.



В свою очередь законопроект №3477 освобождает до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.



Порядок ввоза и целевого использования этих товаров определяет правительство.



Известно, что за основу данные проекты парламент поддержал в начале сентября 2020 года.