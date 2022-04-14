Ввоз электрокаров в Украину временно освобожден от уплаты налогов

Рада освободила от уплаты налогов ввоз электромобилей в Украину и комплектующих к ним, однако это не распространяется на электромобили, которые имеют происхождение из России или ввозятся с территории РФ или оккупированных территорий Украины.
Соответствующие законопроекты №3477 и №3476 приняты во втором чтении, в четверг, 15 июля.
Указано, что эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.
Так, законопроект №3476 до 1 января 2026 года освобождает от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.
До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.
Речь идет о собственном производстве:
Указано, что эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.
Так, законопроект №3476 до 1 января 2026 года освобождает от налогообложения НДС ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.
До 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.
Речь идет о собственном производстве:
- транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемые в товарной позиции 8603 (только самоходные вагоны трамвайные и вагоны метро), субпозиции 8701 20, товарных позициях 8702-8705 согласно УКТ ВЭД,
- транспорта, работающего на газе;
- несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.
Порядок ввоза и целевого использования этих товаров устанавливает правительство.
В свою очередь законопроект №3477 освобождает до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.
Порядок ввоза и целевого использования этих товаров определяет правительство.
Известно, что за основу данные проекты парламент поддержал в начале сентября 2020 года.
В свою очередь законопроект №3477 освобождает до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.
Порядок ввоза и целевого использования этих товаров определяет правительство.
Известно, что за основу данные проекты парламент поддержал в начале сентября 2020 года.
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