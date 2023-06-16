Введен запрет на въезд в затопленный микрорайон Корабел Херсона

С 13 июня на территорию затопленного микрорайона Корабел Херсона, возникшего в результате подрыва Каховской ГЭС, будет введен запрет на въезд.
В течение недели жители острова смогут передвигаться по нему только в определенное время - с 12:00 до 15:00.
Согласно информации, представленной начальником Херсонской городской военной администрации Романом Мрочко, данное решение принято с целью проведения разминирования, следственных действий правоохранительных органов и уборки территории коммунальными службами.
Временные ограничения на передвижение будут действовать в интервал с 12:00 до 15:00, в течение которого жители смогут выходить из своих домов. Когда уровень воды опустится полностью, будут определены точки, где они смогут получить необходимую помощь, включая питьевую воду, продукты питания, медицинские средства.
Авторитетно просим граждан отнестись к данной ситуации с пониманием и не нарушать указ о передвижении на территории микрорайона.
Запрет на въезд в микрорайон Корабел будет действовать с 13 июня. В период с 3 по 19 июня в этом микрорайоне будет установлен комендантский час, начинающийся в 15:00 и заканчивающийся в 12:00 следующего дня.
Процесс эвакуации населения продолжается и осуществляется представителями ГСЧС и городской военной администрации.
В течение недели жители острова смогут передвигаться по нему только в определенное время - с 12:00 до 15:00.
Согласно информации, представленной начальником Херсонской городской военной администрации Романом Мрочко, данное решение принято с целью проведения разминирования, следственных действий правоохранительных органов и уборки территории коммунальными службами.
Временные ограничения на передвижение будут действовать в интервал с 12:00 до 15:00, в течение которого жители смогут выходить из своих домов. Когда уровень воды опустится полностью, будут определены точки, где они смогут получить необходимую помощь, включая питьевую воду, продукты питания, медицинские средства.
Авторитетно просим граждан отнестись к данной ситуации с пониманием и не нарушать указ о передвижении на территории микрорайона.
Запрет на въезд в микрорайон Корабел будет действовать с 13 июня. В период с 3 по 19 июня в этом микрорайоне будет установлен комендантский час, начинающийся в 15:00 и заканчивающийся в 12:00 следующего дня.
Процесс эвакуации населения продолжается и осуществляется представителями ГСЧС и городской военной администрации.
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