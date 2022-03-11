ВУЗы Украины. Правила приема

06:57 16 Октябрь Киев, Украина

Пресс-служба Минобразования Украины 15 октября опубликовала приказ Об утверждении условий приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году. Согласно этому приказу все ВУЗы Украины до конца текущего года должны утвердить и обнародовать свои правила приема.