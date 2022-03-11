ВУЗы Украины. Правила приема

Пресс-служба Минобразования Украины 15 октября опубликовала приказ Об утверждении условий приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году. Согласно этому приказу все ВУЗы Украины до конца текущего года должны утвердить и обнародовать свои правила приема.
Отмечается, что в следующем году минимальное число баллов из второго и третьего предметов, необходимое для участия в конкурсном отборе, для поступающих на врачебные специальности (Стоматология, Медицина, Педиатрия) также составит 150. Обязательными предметами ВНО станут украинский язык и математика, а третий предстоит выбрать - биология, химия или физика.
Также в министерстве решили, что для абитуриентов на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, а поступающие на другие специальности литературу могут не сдавать.
К тому же сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 гг. можно будет использовать для поступления на все специальности. При этом количество заявлений, которое разрешится подать на контракт, не будет превышать 30.
Кроме того, Минобразования решило значительно расширить перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.
Нововведение появилось для абитуриентов магистратуры - поступающие всех специальностей должны будут сдавать единственный вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ). При этом результаты ЕВИ 2020 года также разрешили использовать.
/>Вступительная кампания-2021 состоится в июле. Ведомство работает над тем, чтобы сделать возможной подачу документов на зачисление дистанционно.
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