В "Укрзалізниці" отреагировали на новые ограничения 

12:27 20 октября Киев, Украина

Если и в дальнейшем придется отменять или ограничивать рейсы, компания "Укрзализныця" понесет огромные убытки, а сотрудники останутся без денег.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании в Facebook.



Пассажирские перевозки на поездах запрещены, в частности, в красной зоне. Высаживать людей на соответствующих станциях можно, а вот совершать посадку либо продавать билеты — нет. Причем это касается и дальних поездов, и пригородных. Напомним, что со вчерашнего дня красная зона значительно расширилась. Там оказались города и районы в 15-ти областях Украины.

"Ограничение дальнего и пригородного пассажирского сообщения может также негативно повлиять на эпидемическую ситуацию в Украине. Не имея возможности ехать на поезде, сотни тысяч людей будут выбирать для своих путешествий, скажем, маршрутки. Многие перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдают должным образом все противоэпидемические меры", — отметили в "Укрзализныце".

Убытки понесет и сама компания.

"Если остановить поезда, компания не сможет выполнять социальные обязательства перед работниками: в простой отправят 25 тысяч человек, которые обслуживают пассажирское сообщение", — сказано в заявлении.