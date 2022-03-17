В "Укрзалізниці" отреагировали на новые ограничения 

Если и в дальнейшем придется отменять или ограничивать рейсы, компания "Укрзализныця" понесет огромные убытки, а сотрудники останутся без денег.
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании в Facebook.
Пассажирские перевозки на поездах запрещены, в частности, в красной зоне. Высаживать людей на соответствующих станциях можно, а вот совершать посадку либо продавать билеты — нет. Причем это касается и дальних поездов, и пригородных. Напомним, что со вчерашнего дня красная зона значительно расширилась. Там оказались города и районы в 15-ти областях Украины.
Пассажирские перевозки на поездах запрещены, в частности, в красной зоне. Высаживать людей на соответствующих станциях можно, а вот совершать посадку либо продавать билеты — нет. Причем это касается и дальних поездов, и пригородных. Напомним, что со вчерашнего дня красная зона значительно расширилась. Там оказались города и районы в 15-ти областях Украины.
Убытки понесет и сама компания.
Вместе с тем компания не намерена идти вразрез с требованиями карантина и будет соблюдать ограничения, надеясь, что они будут взвешенными.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии