Втрое меньше и без гирлянд: на Софийской площади установят елку

На Софийской площади в Киеве установят новогоднюю елку, она будет втрое меньше предыдущих и без гирлянд, сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
По его словам, предварительный эскиз елки больше не рассматривают, эти варианты ушли в архив. Вместо этого установят искусственную елку до 10 метров (в предыдущие годы елка была высотой до 30 метров). Иллюминации на ней не будет.
Среди дополнительных украшений – вертеп и дидух. Также планируется создать малую копию елки, которую разместят на первом этаже Музея истории Киева.
В начале ноября Виталий Кличко объявил, что праздновать Рождество и Новый год 2023 в Киеве хотят, несмотря на войну, однако в «ограниченном формате».
В то же время Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, которая обычно занимается организацией новогодних празднований, заявил , что новогоднюю елку в Киеве установят, несмотря на войну, и даже обнародовал один из возможных эскизов.
В ответ киевляне зарегистрировали петицию с просьбой не ставить праздничную елку до Нового года, потому что это «неуместно». Через сутки она набрала необходимые голоса.
Позже на сайте Киевсовета появилась петиция с предложением установить в Киеве главную елку страны, однако она до сих пор не собрала необходимые 6 тысяч подписей.
В КГГА отмечали, что окончательное решение будет принято в конце ноября. Но Кличко в двух интервью уже отмечал, что «символическую елку» в Киеве будут устанавливать на средства спонсоров.
По его словам, предварительный эскиз елки больше не рассматривают, эти варианты ушли в архив. Вместо этого установят искусственную елку до 10 метров (в предыдущие годы елка была высотой до 30 метров). Иллюминации на ней не будет.
Среди дополнительных украшений – вертеп и дидух. Также планируется создать малую копию елки, которую разместят на первом этаже Музея истории Киева.
В начале ноября Виталий Кличко объявил, что праздновать Рождество и Новый год 2023 в Киеве хотят, несмотря на войну, однако в «ограниченном формате».
В то же время Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, которая обычно занимается организацией новогодних празднований, заявил , что новогоднюю елку в Киеве установят, несмотря на войну, и даже обнародовал один из возможных эскизов.
В ответ киевляне зарегистрировали петицию с просьбой не ставить праздничную елку до Нового года, потому что это «неуместно». Через сутки она набрала необходимые голоса.
Позже на сайте Киевсовета появилась петиция с предложением установить в Киеве главную елку страны, однако она до сих пор не собрала необходимые 6 тысяч подписей.
В КГГА отмечали, что окончательное решение будет принято в конце ноября. Но Кличко в двух интервью уже отмечал, что «символическую елку» в Киеве будут устанавливать на средства спонсоров.
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