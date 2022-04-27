Вторжение в Украину: оперативная информация по состоянию на 18.00 27 апреля

20:08 27 апреля Киев, Украина

По информации Генштаба ВСУ, на шестьдесят третьи сутки войны в Украине враг настолько деморализован, что все чаще происходят случаи дезертирства, сдачи в плен и самоувечья военных рф.

▪️У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымаются личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избежать участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям.

▪️На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстрелы позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения с минометами и ствольной артиллерией.



▪️На направлении Изюм - Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли.



▪️На Южнобужском направлении подразделения оккупантов, под прикрытием огня артиллерии, продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку. Российские кафиры пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Удачи нет, с потерями отошли.



▪️На Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харькову и Дергачам и населенному пункту Прудянка.



▪️На временно захваченной территории Харьковщины, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где осуществляется их ремонт и восстановление. кафиры продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям.



▪️На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты отыскивают представителей силовых структур Украины и осуществляют перепись местного населения, а передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено.



▪️На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами готовятся к "референдуму", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан. При этом российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.



▪️В приднестровском регионе, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на казарменное состояние, усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая.