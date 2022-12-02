ВСУ за минувшие сутки отбили атаки рф возле 14 населенных пунктов 

09:16 02 декабря Киев, Украина

Вооруженные силы Украины за сутки отбили атаки захватчиков возле 14 населенных пунктов и поразили 4 пункта управления врага.

Об это сообщает, Генштаб ВСУ

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Осуществил 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Слобожанское, Огирцево, Бочковое, Малая Волчья, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка на Луганщине и Новоселовка и Торское Донецкой области.





