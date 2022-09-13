ВСУ сообщают: завершающая партия международной помощи в 60 млн долларов прилетела на борту самолета в аэропорт "Борисполь" (ФОТО)

Сегодня, 22 октября, Украина от США приняла третью завершающую партию международной помощи на сумму 60 млн долларов. Это дополнительная помощь для нужд военных сил Украины. Доставленный груз пришел в поддержку ВСУ. В доставку вошло военное оружие, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское обеспечение и другое.
left;">
Самолет с грузом в аэропорту «Борисполь» встретили заместитель Минобороны Украины Александр Носов, командир медицинских сил ВСУ бригадирный генерал Татьяна Остащенко и начальник ГУ логистики Генерального штаба ВС Украины генерал – лейтенант Николай Шевцов.
МВС ВСУ напоминает, что уже 2 партии международной помощи прибыли накануне 10 и 18 октября, сегодня, 22 октября – это завершающая.
Международная помощь смогла осуществиться благодаря договоренностям во время последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Америку. Эта помощь выделена в дополнение ранее утвержденной в 250 млн долларов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии