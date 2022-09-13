ВСУ сообщают: завершающая партия международной помощи в 60 млн долларов прилетела на борту самолета в аэропорт "Борисполь" (ФОТО)

Самолет с грузом в аэропорту «Борисполь» встретили заместитель Минобороны Украины Александр Носов, командир медицинских сил ВСУ бригадирный генерал Татьяна Остащенко и начальник ГУ логистики Генерального штаба ВС Украины генерал – лейтенант Николай Шевцов.

МВС ВСУ напоминает, что уже 2 партии международной помощи прибыли накануне 10 и 18 октября, сегодня, 22 октября – это завершающая.

Международная помощь смогла осуществиться благодаря договоренностям во время последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Америку. Эта помощь выделена в дополнение ранее утвержденной в 250 млн долларов.