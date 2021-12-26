ВСУ провели танковые учения в районе проведения ООС

18:24 20 Апрель Киев, Украина

В районе проведения операции Объединенных сил танкисты Вооруженных сил Украины провели учения , в ходе которых были отработаны элементы огневого поражения противника, организация наступательного боя и контратака.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС



По легенде учений, танковая колонна совершила марш в район ожидания, где были проведены мероприятия маскировки.

"После уничтожения условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно разведывательных групп в районе сосредоточения, танки вышли на огневой рубеж. Целью было остановить противника, нанести ему максимальные потери и быть в готовности перехода к контрнаступлению", - говорится в сообщении.

Также танкисты отработали элементы огневого поражения противника, организацию наступательного боя и контратаку. Подразделения провели блокирование транспортных узлов и путей сообщения в районе и осуществили эвакуацию техники.