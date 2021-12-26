ВСУ провели танковые учения в районе проведения ООС

В районе проведения операции Объединенных сил танкисты Вооруженных сил Украины провели учения, в ходе которых были отработаны элементы огневого поражения противника, организация наступательного боя и контратака.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС.
По легенде учений, танковая колонна совершила марш в район ожидания, где были проведены мероприятия маскировки.
Также танкисты отработали элементы огневого поражения противника, организацию наступательного боя и контратаку. Подразделения провели блокирование транспортных узлов и путей сообщения в районе и осуществили эвакуацию техники.
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