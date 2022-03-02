ВСУ проведут учения в Херсонской области

16:46 31 Май Киев, Украина

В Скадовском районе Херсонской области три дня будут идти военные учения. Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.



Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.



Комплекс учений с силами и средствами противовоздушной обороны проведут на испытательном полигоне. В районе, скорее всего, закроют воздушное пространство.



В ОГА пояснили, что комплекс учений необходим для наращивания боевых возможностей Вооруженных сил и способности противостоять «действующим вызовам и угрозам национальной безопасности». Во время таких учений военные будут отрабатывать навыки для борьбы с агрессией России.