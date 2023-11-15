ВСУ призывают к молчанию: информационная тишина на левом берегу Херсона

18:28 15 ноября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) призывают к соблюдению информационной тишины относительно ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что оккупационные войска рф активно обороняются вдоль линии фронта, пытаясь предугадать направление наступления сил обороны Украины.



Гуменюк сообщила, что линия фронта весьма подвижна, и операции со стороны Украины приводят к прижатию российских сил на протяжении от трех до восьми километров вдоль побережья.



В ответ на эти заявления, "исполняющий обязанности губернатора" оккупированной россией части Херсонской области Владимир Сальдо признал, что украинским военным удалось пересечь Днепр и занять территорию от села Крынки до Антоновского железнодорожного моста.