ВСУ призывает "интернет-войска" не транслировать последствия обстрелов РФ в соцсетях

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает интернет-сообщество и граждане не распространяли информацию о последствиях вражеских обстрелов в режиме реального времени.
С соответствующим заявлением выступил Генштаб ВСУ.
Украинские военные объясняют, что такие действия могут помочь российским оккупантам корректировать и планировать следующие ракетно-бомбовые атаки.
Это требование касается блогеров, экспертов и обычных людей, не имеющих большой аудитории в соцсетях, но активно ведущих "информационную войну" на своих страницах.
В ведомстве подчеркнули, что информация о точности обстрелов украинских городов только координирует вражеские войска. Оперативной информацией, активно распространяющейся в Facebook, Telegram, Instagram, Twitter и т.д., могут заинтересоваться российские артиллеристы и наводчики.
Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет.
Генштаб
Кроме того, украинские военные напомнили, если есть желание сообщить о передвижении врага, диверсионно-разведывательной группе или скоплении российской военной техники, лучше обратиться в Службу безопасности Украины. СБУ просит сообщать о вражеских войсках и технике в официальный чат-бот.
С соответствующим заявлением выступил Генштаб ВСУ.
Украинские военные объясняют, что такие действия могут помочь российским оккупантам корректировать и планировать следующие ракетно-бомбовые атаки.
Это требование касается блогеров, экспертов и обычных людей, не имеющих большой аудитории в соцсетях, но активно ведущих "информационную войну" на своих страницах.
В ведомстве подчеркнули, что информация о точности обстрелов украинских городов только координирует вражеские войска. Оперативной информацией, активно распространяющейся в Facebook, Telegram, Instagram, Twitter и т.д., могут заинтересоваться российские артиллеристы и наводчики.
Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет.
Генштаб
Кроме того, украинские военные напомнили, если есть желание сообщить о передвижении врага, диверсионно-разведывательной группе или скоплении российской военной техники, лучше обратиться в Службу безопасности Украины. СБУ просит сообщать о вражеских войсках и технике в официальный чат-бот.
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