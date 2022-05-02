ВСУ получили партию модернизированных БТР-80

20:32 01 декабря Киев, Украина

Киевский бронетанковый завод восстановил и модернизировал партию БТР-80. Теперь на борту бронетранспортеров есть установленные современные средства связи, навигационное оборудование и приборы радиационной разведки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Наши специалисты провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию. На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства. Пусть исправно служат нашим военным", - рассказал директор КБТО Владимир Синявский.

Кроме того, в рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний бронетранспортер также передан государственному заказчику.



ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.