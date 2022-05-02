ВСУ получили партию модернизированных БТР-80

Киевский бронетанковый завод восстановил и модернизировал партию БТР-80. Теперь на борту бронетранспортеров есть установленные современные средства связи, навигационное оборудование и приборы радиационной разведки.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Кроме того, в рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний бронетранспортер также передан государственному заказчику.
ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.
ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.
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