ВСУ отвоевали Харьков. Идет зачистка города от диверсантов

Украинские военные вернули контроль над Харьковом. Работают вооруженные силы Украины, Нацполиция, Тероборона, происходит полная зачистка города от врага.
Об этом сообщает начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Российский враг совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек . Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются», – сообщил Синегубов.
Он также отметил, что Чугуев полностью контролируемый украинскими войсками, украинские флаги на всех админпомещениях.
«Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны русской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу», – подытожил начальник ОВА.
Российский враг совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек . Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются», – сообщил Синегубов.
Он также отметил, что Чугуев полностью контролируемый украинскими войсками, украинские флаги на всех админпомещениях.
«Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны русской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу», – подытожил начальник ОВА.
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