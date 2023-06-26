ВСУ освободили плацдарм войск рф на берегу канала Северский Донец-Донбасс

15:37 26 июня Киев, Украина





В рамках подтверждения своих слов, генерал-полковник опубликовал видеозапись, снятую на камеру GoPro, где запечатлены бойцы 1-й роты 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, подтвердил успешную операцию Сил обороны Украины, в результате которой был очищен плацдарм российских войск на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.В рамках подтверждения своих слов, генерал-полковник опубликовал видеозапись, снятую на камеру GoPro, где запечатлены бойцы 1-й роты 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

В этом видео показано, как украинские военнослужащие разгромили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады российских войск.



Александр Сырский отметил важность и эффективность выполненной операции, а также подчеркнул успешную эвакуацию раненого солдата.