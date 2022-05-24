ВСУ опубликовали видео репетиции речного парада ко Дню Независимости

18:09 18 августа Киев, Украина

В столице экипажи катеров провели репетицию к торжественным мероприятиям по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины.

Опубликовано видео с проведения репетиции речного парада по поводу годовщины Независимости Украины. Видео размещено на Facebook-странице главнокомандующего ВСУ.

На кадрах ролика видно подготовку экипажей катеров к торжественным мероприятиям. Речной парад состоится 24 августа в 14:00 на реке Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.

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