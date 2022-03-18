ВСУ назвали условия для привлечения срочников к обороне Украины

Солдат срочной службы будут привлекать к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории.
Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на брифинге в украинском медиацентре в Киеве.
Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на брифинге в украинском медиацентре в Киеве.
Он подчеркнул, что на период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не производится.
Напомним, что власти приняли решение об общей мобилизации и упростили вступление в терроборону 24 февраля.
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