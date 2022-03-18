ВСУ назвали условия для привлечения срочников к обороне Украины

16:14 15 марта Киев, Украина





Об этом Солдат срочной службы будут привлекать к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории.Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на брифинге в украинском медиацентре в Киеве.

“Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил их не привлекали, поэтому и сейчас их специально в эту зону никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и будут защищать наше государство с оружием в руках”, – отметил Горбач.

Он подчеркнул, что на период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не производится.

"В целом, прохождение срочной военной службы на период военного времени законодательством ничем не отличается", - уточнил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ

Напомним, что власти приняли решение об общей мобилизации и упростили вступление в терроборону 24 февраля.