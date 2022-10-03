Вступление Украины в НАТО поддерживают рекордные 83% украинцев – опрос

16:17 03 октября Киев, Украина





Об этом свидетельствуют данные В случае проведения в Украине референдума 86% респондентов поддержали бы вступление в Европейский Союз, а 83% проголосовали бы за вступление в Североатлантический альянс (НАТО) Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1-2 октября.

Так, на соответствующем референдуме вступление в НАТО поддержало бы 83%, против голосовали бы 4%, не проголосовали бы 9%.



Кроме того, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума, против были бы 3%, не проголосовали – 7%. Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.



В июне 2022 г. вступление в НАТО поддерживали 76%.



В отличие от вступления в ЕС, вступление в НАТО осторожнее воспринимается жителями Востока страны. 69% поддерживают вступление, 9% – против, 17% – не пришли бы на голосование.



Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом, динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень позитивна. В июне 55% были за, против – 20%, не пришли бы голосовать – 22%.



Напомним, что 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Пока украинская сторона будет ждать утверждения от всех членов Альянса, она предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности для Украины согласно Киевскому договору безопасности.