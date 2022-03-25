"Вступительная кампания 2021": МОН запускает горячую линию для абитуриентов

Во вторник, 29 июня начнет работу горячая линия "Вступительная кампания 2021", где можно будет получить консультацию по вопросам поступления в Вузы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, 28 июня.
Горячая линия «Вступительная кампания 2021» начнет работу 29 июня и будет работать до 13 августа по бесплатному телефону 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб -вс выходной).
В указанные сроки прием и оперативное предоставление ответов на обращения граждан также будет осуществляться по электронной почте [email protected]
Личный прием граждан по адресу: г. Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб-вс выходной).
Также работает правительственная горячая линия по телефону 15-45.
Правительственная горячая линия по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и г. Севастополь, а также временно оккупированная территория Донбасса, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00 по бесплатному телефону 0-800-504-425.
Дети, находящиеся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться каналами связи (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram), которые являются бесплатными .
Вопрос об общем среднем образовании можно поставить по телефонам (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.
Технические консультации по вопросам регистрации электронных кабинетов и представления электронных заявлений осуществляет ГП «ИнфоРесурс» (пн-пт 09: 00-18:00; сб-вс 09:00-15:00)
🟡+38 (044) 290-18-13;
🟡+38 (095) 281-13-54;
🟡+38 (067) 551-24-74;
🟡+38 (093) 342-38-63;
🟡[email protected]
В случае выявления нарушений законодательства в сфере образования можно обращаться в Государственную службу качества образования Украины, в которой работает отдельная горячая линия по телефонам (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
В указанные сроки прием и оперативное предоставление ответов на обращения граждан также будет осуществляться по электронной почте [email protected]
Личный прием граждан по адресу: г. Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб-вс выходной).
Также работает правительственная горячая линия по телефону 15-45.
Правительственная горячая линия по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и г. Севастополь, а также временно оккупированная территория Донбасса, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00 по бесплатному телефону 0-800-504-425.
Дети, находящиеся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться каналами связи (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram), которые являются бесплатными .
Вопрос об общем среднем образовании можно поставить по телефонам (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.
Технические консультации по вопросам регистрации электронных кабинетов и представления электронных заявлений осуществляет ГП «ИнфоРесурс» (пн-пт 09: 00-18:00; сб-вс 09:00-15:00)
🟡+38 (044) 290-18-13;
🟡+38 (095) 281-13-54;
🟡+38 (067) 551-24-74;
🟡+38 (093) 342-38-63;
🟡[email protected]
В случае выявления нарушений законодательства в сфере образования можно обращаться в Государственную службу качества образования Украины, в которой работает отдельная горячая линия по телефонам (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
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