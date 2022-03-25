"Вступительная кампания 2021": МОН запускает горячую линию для абитуриентов

"Для консультирования по вопросам вступления в учреждения высшего и профессионального довысшего образования и оперативного реагирования на возможные факты нарушения законодательства об образовании, надлежащего контроля за проведением вступительной кампании 2021 Министерством образования и науки Украины организована работа консультативных телефонов", - говорится в сообщении.