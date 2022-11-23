Вступительная кампания-2023: будут ли проводить ВНО в 2023 году

08:30 23 ноября Киев, Украина





Как альтернативу Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет , составляющая и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате в 2023 году.Как альтернативу ВНО , в министерстве рассматривают проведение в 2023 году усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ).

"ВНО было и будет механизмом прозрачного поступления в высшие образования. Однако в условиях военного положения существуют препятствия относительно его организации и проведения, а также невозможно охватить тестированием потенциальных поступающих, которые временно находятся за границей", — отметил министр.

Тестовые задания составят согласно программам ВНО по соответствующим предметам. НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки. Обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва 90 минут будут работать над задачами по истории Украины и иностранному языку. В отдельный день поступающие смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.



Регистрация для участия в НМТ планируется в апреле, а тестирование в июне – июле 2023 г. в рамках основной и дополнительной сессий.



Для вступления в 2023 могут быть использованы результаты: