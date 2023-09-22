Встреча первых леди: Елена Зеленская и Джилл Байден в Вашингтоне

12:50 22 сентября Киев, Украина





В ходе встречи, супруга украинского лидера выразила глубокую благодарность Джилл Байден за поддержку, которую США оказывают Украине в период борьбы с российской агрессией. Первая леди Украины, Елена Зеленская , и ее американская коллега, Джилл Байден, провели встречу в Вашингтоне, о чем сообщила официальная пресс-служба президента Украины.В ходе встречи, супруга украинского лидера выразила глубокую благодарность Джилл Байден за поддержку, которую США оказывают Украине в период борьбы с российской агрессией.

"Наши встречи несут в себе большой символический смысл. Они символизируют единство наших государств и народов в стойкой борьбе против российской агрессии и свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты находятся рядом с нами в этот непростой период. Я хочу передать искреннюю благодарность от себя лично и от всего украинского народа вам и вашему супругу, президенту Байдену, а также всему Конгрессу и американскому народу за невероятную поддержку", - подчеркнула Зеленская в ходе беседы с женой американского лидера.

На встрече также было рассказано о третьем Саммите первых леди и джентльменов, который прошел в Украине 6 сентября и собрал 27 супругов лидеров государств со всего мира. В ходе мероприятия обсуждались вопросы ментального здоровья и его влияния на людей в условиях военных конфликтов.

Первая леди Украины подчеркнула важную роль Агентства США по международному развитию в реализации проектов, направленных на укрепление ментального здоровья в Украине.