Встреча первых леди: Елена Зеленская и Джилл Байден в Вашингтоне

Первая леди Украины, Елена Зеленская, и ее американская коллега, Джилл Байден, провели встречу в Вашингтоне, о чем сообщила официальная пресс-служба президента Украины.
В ходе встречи, супруга украинского лидера выразила глубокую благодарность Джилл Байден за поддержку, которую США оказывают Украине в период борьбы с российской агрессией.
В ходе встречи, супруга украинского лидера выразила глубокую благодарность Джилл Байден за поддержку, которую США оказывают Украине в период борьбы с российской агрессией.
На встрече также было рассказано о третьем Саммите первых леди и джентльменов, который прошел в Украине 6 сентября и собрал 27 супругов лидеров государств со всего мира. В ходе мероприятия обсуждались вопросы ментального здоровья и его влияния на людей в условиях военных конфликтов.
Первая леди Украины подчеркнула важную роль Агентства США по международному развитию в реализации проектов, направленных на укрепление ментального здоровья в Украине.
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