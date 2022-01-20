Встреча боксеров Редкача и Ломаченко в церкви чуть не закончилась дракой

15:06 07 Сентябрь Киев, Украина





Редкач раскритиковал своего визави за скандальное поведение в церкви, а именно за то, что чемпион мира начал распускать руки в неположенном месте. В одной из церквей Калифорнии (США) между боксер ами Иваном Редкачом и Василием Ломаченко произошла потасовка.Редкач раскритиковал своего визави за скандальное поведение в церкви, а именно за то, что чемпион мира начал распускать руки в неположенном месте.

"Я всегда писал и говорил что уважаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как не дисциплинированный, не сдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксер. Его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп-стоп знает, что в церкве разборки неуместны. Да и какие разборки вообще могут быть...", - начал Редкач.

Также боксер подробнее рассказал, что случилось в церкви.

"Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё... попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - добавил Редкач.

Добавим, что ранее Редкач посмеялся над религиозным постом Ломаченко, в котором "Хай-тек" посоветовал "перекрестить дверь".