В столице на время локдауна возобновил работу онлайн детсад 

20:06 23 Март Киев, Украина

На период карантина в Киеве буде работать Виртуальная платформа эмоциональной поддержки и детсад онлайн.
 
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
"Обе платформы, как и раньше, будут работать бесплатно. Все могут получить помощь от сертифицированных психологов и тренеров из эмоционального интеллекта Образовательного Хаба города Киева. А для молодых родителей, которые смогут не водить детей в садики, заработал Детский сад онлайн, в котором есть все необходимые для развития детей занятия: творческие задания, английский язык, математика, физическая зарядка в виде сказки-йоги и многое другое", - отметил Мондриевский.
Он добавил, что сервисами могут воспользоваться также и жители других регионов Украины. Столичная власть продолжает делать все возможное, чтобы смягчить неудобства в связи с усилением карантина.

В Киеве с 20 марта на три недели введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

В частности запрещается:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)

• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.