В столице на время локдауна возобновил работу онлайн детсад 

На период карантина в Киеве буде работать Виртуальная платформа эмоциональной поддержки и детсад онлайн.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Он добавил, что сервисами могут воспользоваться также и жители других регионов Украины. Столичная власть продолжает делать все возможное, чтобы смягчить неудобства в связи с усилением карантина.
В Киеве с 20 марта на три недели введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.
В частности запрещается:
• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)
• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
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