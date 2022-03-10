Вскоре "Дія" заработает во всех аэропортах Украины

14:35 16 Октябрь Киев, Украина

Первый замглавы Минцифры Алексей Вискуб рассказал о внедрении приложения " Дія" в украинских аэропортах.

"Цифровые документы сейчас активно используются во время путешествий - на "Укрзализныце", во время автобусных перевозок, это касается и "Гюнсел", и "Автолюкс". Также мы завершаем работу с аэропортами. Большинство аэропортов уже активно принимают "Дію" - это и "Борисполь", и "Жуляны", и "Харьковский аэропорт", и "Львовский аэропорт". Завершаем работу с аэропортами городов "Днепр" и "Ивано-Франковск" ... Вскоре все аэропорты будут работать с мобильным приложением", - сказал заместитель министра.

Кроме того, по его словам, министерство активно развивает сеть применения "Дії" среди ритейла.

"У нас уже есть много сетевых магазинов, которые активно используют "Дію". Это касается и "АТБ", и "Велика Кишеня", и "Веллмарт", и другие торговые сети также присоединяются к работе с мобильным приложением", - отметил Вискуб.

Он пояснил, что цифровые документы - это "не только об удобстве гражданина".