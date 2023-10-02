Всеукраинский радиодиктант национального единства пройдет 27 октября

Всеукраинский радиодиктант национального единства намечен на 27 октября в День украинской письменности и языка.
Об этом было объявлено в телеграм-канале "Суспільне культура".
Мероприятие будет транслироваться на Украинском радио, Радио Культура и также будет доступно для прослушивания на телеканале Суспільне Культура.
Кроме того, трансляция будет охватывать все региональные каналы и цифровые платформы Общественного медиа.
Об этом было объявлено в телеграм-канале "Суспільне культура".
Мероприятие будет транслироваться на Украинском радио, Радио Культура и также будет доступно для прослушивания на телеканале Суспільне Культура.
Кроме того, трансляция будет охватывать все региональные каналы и цифровые платформы Общественного медиа.
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