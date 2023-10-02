Всеукраинский радиодиктант национального единства пройдет 27 октября

18:26 02 октября Киев, Украина

Всеукраинский радиодиктант национального единства намечен на 27 октября в День украинской письменности и языка.

Об этом было объявлено в телеграм-канале "Суспільне культура".

Мероприятие будет транслироваться на Украинском радио, Радио Культура и также будет доступно для прослушивания на телеканале Суспільне Культура.

Кроме того, трансляция будет охватывать все региональные каналы и цифровые платформы Общественного медиа.