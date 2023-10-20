Всеукраинская перепись населения на 2023 год отменена - Мельничук

Всеукраинская перепись населения, запланированная на 2023 год, была отменена Кабинетом министров.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что на заседании 20 октября Кабмин рассмотрел вопрос об утратившем силу распоряжении, принятом им же 9 декабря 2020 года, касающемся проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Это решение означает, что планируемая перепись населения в 2023 году больше не будет проводиться.
Вместо этого Государственной службе статистики поручено начать проведение переписи населения после того, как в Украине будет прекращено или отменено военное положение.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что на заседании 20 октября Кабмин рассмотрел вопрос об утратившем силу распоряжении, принятом им же 9 декабря 2020 года, касающемся проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Это решение означает, что планируемая перепись населения в 2023 году больше не будет проводиться.
Вместо этого Государственной службе статистики поручено начать проведение переписи населения после того, как в Украине будет прекращено или отменено военное положение.
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