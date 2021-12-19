Всемирный день здоровья: президент поздравил украинцев

15:41 07 Апрель Киев, Украина

Ежегодно ВОЗ выбирает тему к Всемирному дню здоровья, в этом году праздник посвящен преодолению неравенства в сфере получения медицинских услуг.





Владимир Зеленский разместил в микроблоге фотографию, на которой поправляет маску за столом в Офисе президента. Можно заметить, что он весело улыбается человеку за кадром. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев со Всемирным днем здоровья, который отмечается 7 апреля. Этому празднику глава государства посвятил новый пост на своей странице в социальной сети Instagram.Владимир Зеленский разместил в микроблоге фотографию, на которой поправляет маску за столом в Офисе президента. Можно заметить, что он весело улыбается человеку за кадром.

"Желаю 36,6 на термометре, 120/80 на тонометре и 99% на пульсоксиметре! Со Всемирным днем здоровья, берегите себя!", — обратился президент к согражданам в описании к снимку.

Всемирный день здоровья отмечают с 1950 года. За два года до этого 7 апреля приняли устав Всемирной организации здравоохранения, члены которой выдвинули идею празднования на первой же сессии.