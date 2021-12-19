Всемирный день здоровья: президент поздравил украинцев

Ежегодно ВОЗ выбирает тему к Всемирному дню здоровья, в этом году праздник посвящен преодолению неравенства в сфере получения медицинских услуг.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев со Всемирным днем здоровья, который отмечается 7 апреля. Этому празднику глава государства посвятил новый пост на своей странице в социальной сети Instagram.
Владимир Зеленский разместил в микроблоге фотографию, на которой поправляет маску за столом в Офисе президента. Можно заметить, что он весело улыбается человеку за кадром.
Владимир Зеленский разместил в микроблоге фотографию, на которой поправляет маску за столом в Офисе президента. Можно заметить, что он весело улыбается человеку за кадром.
Всемирный день здоровья отмечают с 1950 года. За два года до этого 7 апреля приняли устав Всемирной организации здравоохранения, члены которой выдвинули идею празднования на первой же сессии.
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