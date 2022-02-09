Всемирный день туризма в Украине: программа 2020

15:39 21 Сентябрь Киев, Украина

В Украине планируют масштабно отметить Всемирный день туризма - праздник, отмечаемый ежегодно 27 сентября. Государственное агентство развития туризма анонсировало программу, согласно которой во множестве городов Украины планируются яркие мероприятия для жителей и гостей города.

Львов уже готовит интересную программу на 25-27 сентября с бесплатными экскурсиями и входом в музее, различными "вкусными" скидками от гостиниц и заведений питания.

Киев 25 сентября презентует туристические путеводители по городу и откроет 3D-конструкцию "София Киевская", а 26 и 27 сентября предлагает экскурсии по городу в концепте маркетинговой стратегии Киева "9 Я".

В Харькове 26 сентября торжества ко Дню туризма и Дню библиотек начнутся по проведению семинаров и "круглых столов" по направлениям: библиотечное дело, туризм, музеи, охрана культурного наследия. С 14:00 начнется работа локаций, где будут представлены музеи и учреждения культуры области, выставки художников, презентация туристических объектов региона. Ближе к вечеру гостей ждет показ театрализованного шоу и концертная программа.

На Херсонщине 24 сентября бесплатно можно будет посетить Олешковскую пустыню. Запланирована презентация водной экскурсии «К удивительным Аджигольским маякам" с прогулкой на комфортабельном катере.

В Мариуполе Донецкой области на 25-27 сентября запланированы торжественное открытие площади Свободы и фонтана с лазерным шоу, организация первого в городе детского ярмарки на Театральной площади, проведение в яхт-клубе "Азовсталь" соревнований по экстремальным видам спорта и уличные развлечения.

На Луганщине 26 сентября пройдет чемпионат области по спортивному туризму среди юношей и взрослых.

23-26 сентября состоится серия бесплатных интерактивных театрализованных экскурсий Кропивницким "Мифологемы пространства города".

24-30 сентября планируется серия бесплатных тематических экскурсий и по Черновцами. Там 25 сентября пройдет квест "Тайны города над Пруте" и 26-27 хакатон "Черновцы туристические: новые идеи".

Отмечается, что все мероприятия пройдут с соблюдением безопасности требований. Кроме того, в Гостуризме пообещали в течение недели информировать о программе празднования в других городах Украины.