Всемирный день борьбы со СПИДом: в ЮНЭЙДС сравнили ВИЧ и COVID

В 1988 году с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа и в память о погибших, был учрежден Всемирный день борьбы со СПИДом.
Именно 1 декабря люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний.
Об этом сообщает Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
По данным ЮНЭЙДС, в 2019 году в мире СПИДом заразились 1,7 млн человек, 38 млн людей живут с ВИЧ-инфекцией, 690 тыс. человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.
В организации подчеркнули, что пожилые люди, живущие с ВИЧ, или люди, живущие с ВИЧ с проблемами сердца или легких, могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19 и иметь более серьезные симптомы.
В октябре 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 268 пациентов диагностирован СПИД, а 160 человек умерли от СПИДа.
В октябре 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 268 пациентов диагностирован СПИД, а 160 человек умерли от СПИДа.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии