Всемирный банк рассказал, какие регионы Украины больше всего пострадают от изменения климата

09:15 29 Декабрь Киев, Украина

Стало известно, по каким областям ударит изменение климата.

Об этом сказано в исследовании Всемирного банка о влиянии изменения климата на ключевые сектора экономики Украины, проведенного по инициативе Минэкологии.



Так, под угрозой находятся Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области. Именно они, как считают эксперты, понесут наибольшие потери вследствие изменения климата.

«Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях», — говорится в исследовании.

На данный момент есть два сценария и оба из них предполагают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4°C (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3°C (без достаточных мер такой борьбы).



Говорят, что такое повышение температуры обусловит снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника на 10-30% к уровню 2010 года в 2030-2050 годах.



Сейчас специалисты отмечают, что борьба по изменению климата может привести к значительным последствиям на рынке активов.



Больше всего, по мнению экспертов, пострадают бизнесы, связанные с недвижимостью. По предварительным оценкам, их активы обесценятся до 7,5 триллиона долларов.