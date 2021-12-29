Всего в Украине против COVID-19 привили более 520 тысяч человек

Сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов через Facebook сообщил о ходе вакцинации в Украине. По его информации, за прошедшие сутки в стране были привиты против вируса COVID-19 14 339 человек. Это почти на две тысячи меньше вчерашнего показателя.
По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 522 385 человек, из них получили первую дозу – 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
Вакцинацию проводили 285 мобильными бригадами по иммунизации и в 431 пункте прививок.
По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 украинцев.
В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 4 418 прививок препаратом AstraZeneca, 6 465 – вакциной Sinovac Biotech и 3 456 – препаратом Pfizer-BioNTech.
Количество прививок в Украине за сутки:
- Киев - 1350 прививок;
- Винницкая область - 494 прививки;
- Волынская область - 325 прививок;
- Днепропетровская область - 1108 прививок;
- Донецкая область - 655 прививок;
- Житомирская область - 357 прививок;
- Закарпатская область - 657 прививок;
- Запорожская область - 1128 прививок;
- Ивано-Франковская область - 383 прививки;
- Киевская область - 406 прививок;
- Кировоградская область - 299 прививок;
- Луганская область - 316 прививок;
- Львовская область - 673 прививки;
- Николаевская область - 382 прививки;
- Одесская область - 948 прививок;
- Полтавская область - 255 прививок;
- Ровенская область - 497 прививок;
- Сумская область - 147 прививок;
- Тернопольская область - 284 прививки;
- Харьковская область - 1353 прививки;
- Херсонская область - 417 прививок;
- Хмельницкая область - 719 прививок;
- Черкасская область - 300 прививок;
- Черновицкая область - 550 прививок;
- Черниговская область - 336 прививок.
Ранее в пятницу стало известно, что Украина одолжит 2,5 млрд гривен на вакцинацию от коронавируса. Власти не заложили в бюджет достаточно денег на вакцинацию и теперь берут кредиты. Средства предоставит Международный банк реконструкции и развития.
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