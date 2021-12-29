Всего в Украине против COVID-19 привили более 520 тысяч человек

10:14 24 Апрель Киев, Украина

Сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов через Facebook сообщил о ходе вакцинации в Украине. По его информации, за прошедшие сутки в стране были привиты против вируса COVID-19 14 339 человек. Это почти на две тысячи меньше вчерашнего показателя.

По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 522 385 человек, из них получили первую дозу – 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Вакцинацию проводили 285 мобильными бригадами по иммунизации и в 431 пункте прививок.

По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 украинцев.

В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 4 418 прививок препаратом AstraZeneca, 6 465 – вакциной Sinovac Biotech и 3 456 – препаратом Pfizer-BioNTech.

Количество прививок в Украине за сутки:

Киев - 1350 прививок;

Винницкая область - 494 прививки;

Волынская область - 325 прививок;

Днепропетровская область - 1108 прививок;

Донецкая область - 655 прививок;

Житомирская область - 357 прививок;

Закарпатская область - 657 прививок;

Запорожская область - 1128 прививок;

Ивано-Франковская область - 383 прививки;

Киевская область - 406 прививок;

Кировоградская область - 299 прививок;

Луганская область - 316 прививок;

Львовская область - 673 прививки;

Николаевская область - 382 прививки;

Одесская область - 948 прививок;

Полтавская область - 255 прививок;

Ровенская область - 497 прививок;

Сумская область - 147 прививок;

Тернопольская область - 284 прививки;

Харьковская область - 1353 прививки;

Херсонская область - 417 прививок;

Хмельницкая область - 719 прививок;

Черкасская область - 300 прививок;

Черновицкая область - 550 прививок;

Черниговская область - 336 прививок.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина одолжит 2,5 млрд гривен на вакцинацию от коронавируса. Власти не заложили в бюджет достаточно денег на вакцинацию и теперь берут кредиты. Средства предоставит Международный банк реконструкции и развития.