Все школы Украины до 14 октября должны работать дистанционно – МОН

Министерство образования и науки Украины рекомендует всем учебным заведениям страны перейти на дистанционную работу до пятницы, 14 октября включительно.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.
Напомним, утром 10 октября россия нанесла ракетные удары по ряду украинских городов. Несколько ракет попали в центр Киева. От массовых ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. В Киеве погибли 8 человек, ранены до 30 человек. В Полтаве и Львове отсутствует электроснабжение в некоторых районах.
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