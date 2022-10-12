Все школы Украины до 14 октября должны работать дистанционно – МОН

12:24 10 октября Киев, Украина

Министерство образования и науки Украины рекомендует всем учебным заведениям страны перейти на дистанционную работу до пятницы, 14 октября включительно.



Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

“Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)”, – написал министр.

Напомним, утром 10 октября россия нанесла ракетные удары по ряду украинских городов. Несколько ракет попали в центр Киева. От массовых ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. В Киеве погибли 8 человек, ранены до 30 человек. В Полтаве и Львове отсутствует электроснабжение в некоторых районах.