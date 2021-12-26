Все меньше вакцинаций проводится в Украине: 13 тыс за день

10:00 17 Апрель Киев, Украина

За последние дни наметилась тенденция снижения темпов вакцинации. Так, по данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине были привиты от коронавирусной инфекции 13 044 человека, а это меньше, чем за день до этого.

Отмечается, что с начала прививочной кампании первую дозу получили 445 859 человек, завершили вакцинацию – 5 человек (из них двое получили первую дозу за границей).

Лидерами по количеству сделанных за сутки прививок являются Львовская области (2 689), Киев (1764) и Житомирская область (921). В Черкасской области за последние сутки не сделали ни одной прививки.

Прививки проводились 212 мобильными бригадами по иммунизации и 484 пунктами прививки.

По состоянию на 16 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 463 119 человек.

Накануне сообщалось о 13,5 тысяч COVID-вакцинаций за сутки, в то время, как днем ранее их было 15,7 тысяч.