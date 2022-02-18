Все медучреждения в Украине будут вести документацию в единой электронной системе

Все учреждения здравоохранения в Украине будут вести медицинскую документацию в единой электронной системе, сообщает Минздрав. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров.

Медучреждения, в том числе частные, должны зарегистрироваться в центральной базе данных ЭСОЗ (электронная система здравоохранения), а медработники должны вести там все записи.

В Минздраве пишут, что благодаря общему переходу на ЕСОЗ все медицинские данные украинцев будут храниться в единой базе данных, где они будут доступны как пациентам, так и медработникам.

Когда постановление опубликуют, медучреждения будут иметь 5 месяцев на исполнение его требований.