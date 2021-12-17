Все больше компаний переходит на удаленную работу

В связи с тем, что коронавирус не сбавляет обороты, работа из дома начала восприниматься, как данность, а не временные меры. Многие Компании смирились с этим до конца года, а некоторые вообще решили сменить формат и остаться на удаленке навсегда.
На прошлой неделе решили работать удаленно до лета-2021 в Google. До середины следующего года также будут работать удаленно сотрудники Universal, Warner, Sony и Amazon.
Первыми, кто решил перенести работу на дом навсегда, стала компания Twitter — соответствующее решение приняли еще в мае.
Затем к инициативе присоединилась Facebook с планом перевести до 50% персонала на удаленную работу на будущие 5—10 лет. Также к ним присоединились еще несколько компаний, в частности Square.
Компаний вынесли такие решения на фоне обеспокоенности о росте домашнего насилия и нерешенной проблемы образования детей в период пандемии. В это же время Международный валютный фонд заявляет о росте неравенства между женщинами и мужчинами, в частности из-за массовых сокращений в сфере услуг и образования, где женщины представлены больше всего.
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