ВС Украины подходят к Кременной

14:36 20 декабря Киев, Украина

Продвижение ВСУ в направлении Кременной идет медленно из-за очень плотной заминированности территории.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА.
"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории", - написал он.

Кроме того, Гайдай отметил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке, и украинские защитники уверенно удерживают там позиции.