ВС Украины подходят к Кременной
14:36 20 декабря Киев, Украина
Продвижение ВСУ
в направлении Кременной идет медленно из-за очень плотной заминированности
территории.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА.
"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории", - написал он.
Кроме того, Гайдай отметил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке, и украинские защитники уверенно удерживают там позиции.
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