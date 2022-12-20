ВС Украины подходят к Кременной

"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории", - написал он.



Кроме того, Гайдай отметил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке, и украинские защитники уверенно удерживают там позиции.