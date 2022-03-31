ВРУ отсрочила призыв в армию спасателям ГСЧС

18:58 05 ноября Киев, Украина

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому на законном основании будет предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профдеятельности лицам рядового и начсостава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.