ВРУ одобрила социальные льготы и выплаты медработникам с немедицинским образованием

14:51 18 декабря Киев, Украина

ВРУ приняла законопроект №4464, согласно которому сотрудники медицинских учреждений с высшим немедицинским образованием имеют право на социальные гарантии и материальные выплаты.

За документ проголосовали 283 нардепа.

Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), работающих в учреждениях здравоохранения.
 
На них распространили льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:
  • право на надлежащие условия труда,
  • регулярное повышение квалификации,
  • безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,
  • сокращенный рабочий день,
  • дополнительный оплачиваемый отпуск,
  • бесплатное получение в собственность земельного участка.
Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики таких должностей определяет Министерство здравоохранения.

Закон поручил Кабинету Министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.