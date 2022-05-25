ВРУ одобрила социальные льготы и выплаты медработникам с немедицинским образованием

14:51 18 декабря Киев, Украина

ВРУ приняла законопроект №4464, согласно которому сотрудники медицинских учреждений с высшим немедицинским образованием имеют право на социальные гарантии и материальные выплаты.



За документ проголосовали 283 нардепа.



Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), работающих в учреждениях здравоохранения.

На них распространили льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:

право на надлежащие условия труда,

регулярное повышение квалификации,

безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,

сокращенный рабочий день,

дополнительный оплачиваемый отпуск,

бесплатное получение в собственность земельного участка.

Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики таких должностей определяет Министерство здравоохранения.



Закон поручил Кабинету Министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.