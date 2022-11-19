Время пребывания в плену будет засчитано в страховой стаж – ПФУ

В Украине 19 ноября вступает в силу Закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей". Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Отмечается, что страховые взносы за них за весь период плена и в течение шести месяцев после освобождения уплачиваются из государственного бюджета.
Документ предусматривает, что период пребывания в плену будет засчитываться в страховой пенсионный стаж, а также в страховой стаж работы во вредных условиях, что дает право на назначение льготной пенсии.
Каждому вышедшему из плена предоставят помощь - Зеленский
Напомним, что Украина с начала полномасштабного вторжения рф вернула из российского плена 1183 своих граждан.
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