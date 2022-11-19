Время пребывания в плену будет засчитано в страховой стаж – ПФУ

10:07 19 ноября Киев, Украина

В Украине 19 ноября вступает в силу Закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей". Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

"Граждане Украины, в отношении которых согласно Закону Украины № 2010-ІХ установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что страховые взносы за них за весь период плена и в течение шести месяцев после освобождения уплачиваются из государственного бюджета.

Документ предусматривает, что период пребывания в плену будет засчитываться в страховой пенсионный стаж, а также в страховой стаж работы во вредных условиях, что дает право на назначение льготной пенсии.

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Напомним, что Украина с начала полномасштабного вторжения рф вернула из российского плена 1183 своих граждан.