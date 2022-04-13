Время пенсионеров на покупки с 10:00 до 12:00

С заботой о людях преклонного возраста, которые находятся в группе риска, Кабмин Украины вводит приоритетные часы в магазинах.
Об этом в среду, 18 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Это сделали для того, чтобы уменьшить количество случаев инфицирования коронавирусом людей группы риска.
"Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет", - сказал Степанов.
Приоритетные часы действуют с 10:00 до 12:00.
"Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", - отметил министр.
Напомним, до конца ноября в Украине действует карантин выходного дня. Также по всей стране вернули всеобщий карантин - теперь действуют ограничения оранжевой зоны.
Это сделали для того, чтобы уменьшить количество случаев инфицирования коронавирусом людей группы риска.
"Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет", - сказал Степанов.
Приоритетные часы действуют с 10:00 до 12:00.
"Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому", - отметил министр.
Напомним, до конца ноября в Украине действует карантин выходного дня. Также по всей стране вернули всеобщий карантин - теперь действуют ограничения оранжевой зоны.
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