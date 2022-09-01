Враг завез 500 учителей из рф: школы стали "режимными объектами"

15:26 01 сентября Киев, Украина

Из-за нехватки кадров, оккупанты привлекли к учебному процессу в Мелитополе 500 учителей из россии.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил мэр города Иван Федоров.



Он отметил, что только 10% сотрудников из отдела образования согласились сотрудничать с оккупационным режимом, тогда как среди коллаборантов нет ни одного директора.

"Ни один директор, организатор образования не согласился сотрудничать с россиянами. Именно из-за этого враг завез в Мелитополь более 500 учителей из рф, которые точно приехали не учить, а получить большие средства и жилье . Школу они назвали "режимным объектом", родителей не пропускают, у детей забирают гаджеты, телефоны и выдают в конце занятия. Это четко свидетельствует о том, что детей хотят использовать как живой щит, а не давать знания", - отметил городской голова.



Федоров отметил, что на сегодня Украина обеспечила для детей с оккупированных территорий дистанционное обучение.

"Сегодня организовано онлайн-обучение более чем 14 тысяч учеников, 900 учеников мелитопольских пошли в первый класс. Это всего на 20%-30% меньше, чем было в прошлом году... 60% учителей выехали с оккупированных территорий и будут продолжать обучение наших учеников", - уточнил Федоров.



По его словам, почти 90% детей пошли в украинские школы. 80% выпускников из Мелитополя поступили в украинские и европейские вузы.



Из-за сопротивления тамошних жителей россияне усилили давление на родителей – сначала со взрослыми беседуют в "комендатуре", потом выписывают "штраф", а дальше угрожают лишением родительских прав.