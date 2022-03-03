Враг взломал отдельные страницы городских властей и тиражирует фейк о капитуляции

Вражеские злоумышленники сломали отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяют через них дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Известно вб dзломе страницы Жидачевской общины.
Граждан просят не реагировать и не распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях.
По данным телеграмм-канала компании "Энергоатом", несколько сайтов Энергодара транслируют фейковое обращение президента Украины о капитуляции.
На официальных страницах территориальных общин Волынской области также появились публикации о капитуляции Украины и подписании мирного договора с РФ от имени президента Украины.
Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения.
Граждан просят не реагировать и не распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях.
По данным телеграмм-канала компании "Энергоатом", несколько сайтов Энергодара транслируют фейковое обращение президента Украины о капитуляции.
На официальных страницах территориальных общин Волынской области также появились публикации о капитуляции Украины и подписании мирного договора с РФ от имени президента Украины.
Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения.
Кроме того, враг размещает якобы "обращение" Президента Украины Владимира Зеленского о подписании мирного договора с РФ! Это фейк!
Украинская разведка предупредила об использовании дипфейков с изображением президента. Компьютерные алгоритмы научились "оживлять" фотографии и синтезировать голос человека.
Украинская разведка предупредила об использовании дипфейков с изображением президента. Компьютерные алгоритмы научились "оживлять" фотографии и синтезировать голос человека.
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