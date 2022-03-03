Враг взломал отдельные страницы городских властей и тиражирует фейк о капитуляции

20:02 03 Март Киев, Украина





Об этом Вражеские злоумышленники сломали отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяют через них дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

“Заявляем – это ФЭЙК! Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы@, – говорится в сообщении.

Известно вб dзломе страницы Жидачевской общины.



Граждан просят не реагировать и не распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях.



По данным телеграмм-канала компании "Энергоатом", несколько сайтов Энергодара транслируют фейковое обращение президента Украины о капитуляции.



На официальных страницах территориальных общин Волынской области также появились публикации о капитуляции Украины и подписании мирного договора с РФ от имени президента Украины.



Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения.

Кроме того, враг размещает якобы "обращение" Президента Украины Владимира Зеленского о подписании мирного договора с РФ! Это фейк!



Украинская разведка предупредила об использовании дипфейков с изображением президента. Компьютерные алгоритмы научились "оживлять" фотографии и синтезировать голос человека.