Враг усиливает атаки на Донбассе. Ситуация на линии фронта на 43 сутки войны

Как сообщили в Офисе президента, ночь на 7 апреля во многих областях Украины прошла относительно спокойно. Спокойно было на Волыни, Закарпатье, Днепропетровщине, Ровненщине, Ивано-Франковщине, Буковине, а также во Львовской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Однако оккупанты продолжали обстреливать Луганщину, Херсонщину, Донеччину и Харьковщину.

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Харьковская область

Ночью жилые районы Харькова снова обстреливали оккупанты. Были ракетные удары по Лозовой, пострадавших нет.

В Лозовой и Барвинково эвакуируют население.

Луганская

Россияне не смогли зайти в Новотошковское. В течение суток обстреливают из всех видов оружия Горную общину.

Загорелась крыша Северодонецкой больницы, пожарные ее потушили. Также горели жилые дома в Лисичанске. Есть разрушения домов и хозяйственных построек в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке.

Донецкая

Враг атаковал Марьинку и Новомихайловку с применением артиллерии и авиации. Также обстреливали Авдеевку, Очеретинскую и Торецкую ОТО.

Объемы разрушений и количество пострадавших в результате атак россиян устанавливают. В Мариуполе без изменений блокада, но сопротивление продолжается.

Херсонская

В Херсонской области за сутки было много взрывов, в частности, запусков градов. Есть сообщения о разрушенных домах, школах, раненых и погибших. Люди самостоятельно пытаются уезжать из оккупированных сел.

Область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей, в частности Бериславский район и села на границе с Николаевщиной.

Важно – "Пока не поздно": людей призывают уезжать из Луганщины: