Враг похищает мужчин на оккупированных территориях для обмена и "парада победы"

17:13 27 апреля Киев, Украина

На временно оккупированных территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей оккупанты проводят масштабные «фильтрационные мероприятия».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.



Жертвами чаще всего становятся мужчины призывного возраста – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.



В помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.



В селе Большая Лепетиха в Херсонской области создали фильтрационный лагерь.



Таким образом оккупанты «пополняют обменный фонд». Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников.



При участии этих людей враг планирует устроить пропагандистский "парад победы". Мужчин могут выдать за «военнопленных» и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году.