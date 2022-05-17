В поездах Интерсити+ появятся бизнес-ланчи

Укрзализныця вводит питание в поездах Интерсити +, заказать вегетарианское или мясное меню пассажир может в момент приобретения билета.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Заказ ланча можно будет сделать при оформлении билета онлайн или в кассе. Какова будет его стоимость, в компании пока не сообщили.
Директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, кроме того сообщил, что компания сегодня рассматривает несколько вариантов организации питания в поездах дальнего следования.
Он уточнил, что на основе опроса пассажиров, какой из этих вариантов удобнее, в следующем году запустят пилотный проект.
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