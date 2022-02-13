Впервые за три столетия в Украину попадет Конституция Пилипа Орлика

По поручению президента Владимира Зеленского, Министерству иностранных дел Украины удалось договориться со Швецией, чтобы к 30-ю независимости Украины привезти в страну оригинал Конституции Пилипа Орлика.
Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на странице в Facebook.
Кулеба рассказал, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД обратилось в Швецию с просьбой предоставить во временное пользование оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30 годовщины Независимости.
Глава МИД поблагодарил шведских коллег и Национальный архив Швеции и его руководство за возможность представить украинцам чрезвычайно важную для истории государства реликвию.
Кулеба рассказал, что Линчопингская городская библиотека в Швеции согласилась также предоставить для временного экспонирования гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала Пилипу Орлику.
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Конституция Пилипа Орлика - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написанный на латыни и староукраинском языке. Памятник украинской политико-философской и правовой мысли. Действовала четыре года, когда Филипп Орлик и Войско Запорожское боролись за земли Гетьманщины. Сохранен документ на староукраинском языке в Москве и латыни в Швеции.
Кулеба рассказал, что Линчопингская городская библиотека в Швеции согласилась также предоставить для временного экспонирования гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала Пилипу Орлику.
_________________________________________________________
Конституция Пилипа Орлика - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написанный на латыни и староукраинском языке. Памятник украинской политико-философской и правовой мысли. Действовала четыре года, когда Филипп Орлик и Войско Запорожское боролись за земли Гетьманщины. Сохранен документ на староукраинском языке в Москве и латыни в Швеции.
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