Впервые за три столетия в Украину попадет Конституция Пилипа Орлика

13:39 21 Май Киев, Украина

По поручению президента Владимира Зеленского, Министерству иностранных дел Украины удалось договориться со Швецией, чтобы к 30-ю независимости Украины привезти в страну оригинал Конституции Пилипа Орлика

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на странице в Facebook.

"Впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и до сегодняшнего дня", - отметил глава МИД.

Кулеба рассказал, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД обратилось в Швецию с просьбой предоставить во временное пользование оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30 годовщины Независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - отметил Кулеба.

Глава МИД поблагодарил шведских коллег и Национальный архив Швеции и его руководство за возможность представить украинцам чрезвычайно важную для истории государства реликвию.



Кулеба рассказал, что Линчопингская городская библиотека в Швеции согласилась также предоставить для временного экспонирования гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала Пилипу Орлику.

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Конституция Пилипа Орлика - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написанный на латыни и староукраинском языке. Памятник украинской политико-философской и правовой мысли. Действовала четыре года, когда Филипп Орлик и Войско Запорожское боролись за земли Гетьманщины. Сохранен документ на староукраинском языке в Москве и латыни в Швеции.